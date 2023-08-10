مرتضى منصور: سجلنا قائمة الزمالك الأولى بعد جلسة مع «اتحاد الكرة»

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي، أنه اجتمع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الساعات الماضية ونجح في تسجيل قائمة الزمالك الأولى.

وأضاف «منصور» في تصريحات إعلامية، تسجيل قائمة الزمالك الأولى جاء بعد سداد جزء كبير من مديونية الزمالك، والتسجيل سيحمي النادي من رحيل أي لاعب مجانا حال عدم تسجيلهم .

وتابع «منصور»، علاقتنا مع اتحاد الكرة تحسنت بعدما شهدت توترًا كبيرًا في الموسم الماضي .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.