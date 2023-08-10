مباحثات موريتانية فلسطينية في نواكشوط حول التعاون في تنمية زراعة الخضروات

بحث وزير الزراعة الموريتاني أمم ولد بيبات حماه الله، مع السفير الفلسطيني محمد قاسم أسعد الأسعد، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وزارة الزراعة الموريتانية، في بيان أمس الأربعاء، أن الجانبين استعرضا آفاق التعاون الزراعي بين موريتانيا وفلسطين من خلال مشروع التعاون الفني بين البلدين بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، الذي يهدف إلى تنمية زراعة الخضروات في منطقتي روصو وآدرار وأهميته في دعم القدرات الوطنية في مجال تنمية زراعة الخضروات بالطرق الحديثة.

وأوضح البيان أن وزير الزراعة الموريتاني ثمن الدعم الفلسطيني في نقل الخبرات في مجال زراعة الخضروات إلى بلاده.

