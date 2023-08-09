بورصة موسكو ترتفع.. والروبل في المنطقة الحمراء

تراجعت العملة الروسية اليوم الأربعاء وسجل الروبل أدنى مستوى منذ نهاية مارس 2022، تزامنا مع ارتفاع مؤشري بورصة موسكو.. وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار بواقع 96 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 98.06 روبل، وبذلك تكون العملة الروسية قد سجلت أدنى مستوى منذ مارس 2022.

فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 1.41 روبل إلى 107.87 روبل، أما اليوان الصيني فقد ازداد سعر صرفه بواقع 14 كوبيكا إلى 13.56 روبل.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MCEX بنسبة 1% إلى 3116.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.18% إلى 1001.58 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويرى الخبراء أن ضعف الروبل زاد من الإقبال على أسهم الشركات الروسية، كما أن دخول المستثمر المحلي عوضا عن الأجنبي لعب دورا مهما أيضا في دعم بورصة موسكو.