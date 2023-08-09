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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طلائع الجيش يتعاقد مع يسرى وحيد لاعب الترسانة

طلائع الجيش يتعاقد
طلائع الجيش يتعاقد مع يسرى وحيد لاعب الترسانة
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أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع يسرى وحيد لاعب الترسانة، على سبيل الإعارة بنيه البيع، وذلك فى إطار استعدادات فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للموسم الجديد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى.

وحضر اللاعب لنادى طلائع الجيش مع والدته للتوقيع على العقود بمكتب اللواء أيمن المصرى المشرف على الفريق، فى حضور العميد علاء السعدنى مدير الكرة.

على الجانب الآخر يواصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعدادًا  للموسم الجديد، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام.

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