محادثات دبلوماسية بين اليونان وأرمينيا حول الوضع في ناجورنو قره باغ وممر لاتشين

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية آرارات ميرزويان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، ناقشا خلالها تطورات الوضع في ناجورنو قره باغ وحول ممر لاتشين.

وذكرت الخارجية الأرمينية - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن جريجوريان أطلع الجانب اليوناني على تطورات الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ، نتيجة إغلاق السلطات الأذرية لممر لاتشين، كما شدد على أهمية الرسائل الواضحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنفيذ خطوات ملموسة في هذا الشأن.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الوزيرين أكدا ضرورة رفع الحصار على ممر لاتشين بشكل فوري بموجب القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في 22 فبراير و6 يوليو 2023.

كما أعرب الجانبان استعدادهما لاتخاذ خطوات تهدف إلى توسيع علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين أرمينيا واليونان، بحسب البيان.

واصدرت محكمة العدل الدولية - في 22 فبراير الماضي - حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.