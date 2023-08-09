وزير الرياضة يبحث الاستعدادت لاستضافة مصر رالى Gumball3000 الدولى

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاستعدادت المتعلقة باستضافة مصر رالى Gumball3000 الدولى وهو حدث سنوى يقام على الطرق العامة لمسافه 3000 ميل “4800 كيلو متر” بمشاركة العديد من المشاهير الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع كل من ماكسميلين كوبر مؤسس الرالي، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة، وفريق العمل الإنجليزي القائم على التنفيذ ، وكل من محمد سلام وعلى حسنى من اللجنة المنظمة المحلية.

ومن المقرر إقامة الرالى Gumball3000 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، ويشارك سنويًا اكثر من 120 سائق بسيارتهم المتميزة يسافرون عبر الطرق العامة.

وتم التخطيط لرالي Gumball3000 لعام ٢٠٢٤ بدءًا من أهرامات الجيزة في مصر، وسيمتد السباق من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ثم إلى الأردن، ومن ثم الطيران إلى تايلاند والقيادة حتى وصوله إلى سنغافورة لحضور سباق فورمولا ١ بسنغافورة.

ونظرًا لشهرة مصر بكرة القدم، يتم التخطيط لإقامة مباراة كرة قدم خيرية في مصر عن طريق مؤسسة Gumball3000.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق فى وقت قصير مع الوزارت المعنية منها "الداخلية ، الاثار"، لاصدار التصريحات اللازمة، والترويج للحدث بالشكل الأمثل ، إضافة إلى التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لمرور الرالى بها فى جولته بمصر.

من جانبه ، أكد وزير الشباب والرياضة تنظيم الرالى على أعلى مستوى أسوة بمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التى تستضيفها مصر على مدار العام، مشيرا الى المتابعة مع المنظمين محليا ودوليا لاتمام كافة الإجراءات وتوفير كل التجهيزات لتحقيق النجاح للرالي.

لفت الوزير إلى دور الرالى فى الترويج للسياحة بمصر عن طريق رياضة السيارات ، وانطلاقا من الدور الإيجابى للسياحة الرياضية، مرحباً بمؤسس الرالى وثقة المسئولين فى إمكانيات مصر التنظيمية لهذه الفعالية الكبرى.

يذكر أنه فى عام ٢٠١٣، اسس كوبر مؤسسة Gumball3000 الخيرية للأستفادة من تأثير مشاركين Gumball3000 فى دعم مشروعات الشباب فى المناطق منخفضة الدخل وتوفير فرص لهؤلاء الشباب فى الحصول على استثمارات وتعليم و بنيه تحيتيه أفضل.