"إيكواس": متمردو النيجر يجهضون الخيار السياسي ويرفضون استقبال بعثة تفاوض

أعلن تجمع دول غرب أفريقيا (إيكواس) أن قادة النيجر، "أجهضوا" جهدا مشتركا مع الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة؛ لحلحة الأزمة سلميا عبر وسائل التفاوض.

وكان مقررا أن تتوجه بعثة ثلاثية من إيكواس والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى نيامي؛ للتفاوض، ورفع تقرير لقادة غرب أفريقيا فى قمتهم المقررة غدا الخميس فى أبوجا، وهى القمة الطارئة الثانية التى تعقدها إيكواس على مستوى رؤساء الدول منذ اندلاع ازمة التمرد فى النيجر.

غير أنه وفى تطور مفاجئ، أعلن تجمع إيكواس اعتذار قادة الانقلاب فى النيجر عبر اتصال عن استقبال أية وفود مفاوضة؛ "مجهضين بذلك مساعى الحل السلمى التفاوضي".

وأكد بيان إيكواس الالتزام بما قررته القمة الطارئة لقادة دول غرب أفريقيا الأعضاء فى التجمع، والتى عقدت فى أبوجا فى 30 يوليو الماضى، من وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة النظام الدستورى فى النيجر، محملا قادة التمرد، المسئولية الكاملة عن اجهاض مساعى الحل التفاوضى للخروج من الأزمة.