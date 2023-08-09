أبرز تعاقدات "يد الزمالك" قبل انطلاق الموسم الجديد والبطولة العربية

دعم نادي الزمالك، فريق كرة اليد بالنادي، استعدادا للموسم الجديد المحلي، وللبطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بعد أيام قليلة .

وتعاقد الفريق الأبيض مع اللاعبين أحمد سامح، ومؤمن محمد، والحارس أحمد وليد، بالإضافة لتجديد عقود بعض اللاعبين منهم أحمد حسام لمدة 3 مواسم مقبلة .

ويواصل فريق كرة اليد بالزمالك، استعداداته للبطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها في الأيام القليلة المقبلة بمدينة القطيف بالسعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويركز الجهاز الفني للفريق الأبيض في التدريبات بالأيام الحالية على رفع المعدلات البدنية ووصل اللاعبين لمستوي فني مميز قبل انطلاق الموسم الجديد بالبطولة العربية .

وأنهت إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية .

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.