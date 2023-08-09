تدريب القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة بالدقهلية.. صور

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية للقيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة بالدقهلية والتى استهدفت عدد ٣٥ من القيادات الدينية "الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية" تحت رعاية الدكتورة امينه ابراهيم شلبى مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

يأتى ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بنادى النيل بالمنصورة .

قام بالتدريب الدكتورة امينه شلبى مقرره الفرع والدكتور صفوت نظير وكيل وزاره الأوقاف بالدقهلية والشيخ الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بمديرية الأوقاف بالدقهلية والشيخ احمد محمد محمود عبد الرحمن امام وخطيب بالأوقاف والشيخ باسم على امين بشار -امام وخطيب بالأوقاف والدكتور حمدى عبد الغنى مدرب تنميه بشرية .

تأتى ورش العمل تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الاناث ، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين من الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة الارثوذكسية و يتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر على مدار شهر.

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