إزالة 87 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (العدوة ـ مغاغة )، من إزالة 20 حالة تعد منها 10 حالات تعد في المهد خارج الحيز العمراني بمغاغة حيث شملت الحملات ( حي شرق المدينة ـ قرية طنبدى ـ قرية شم ـ ابا البلد)، و10 حالات تعد على الأرض الزراعية بالبناء بدون ترخيص بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي المنيا وبنى مزار، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 49 حالة تعد بالبناء المخالف منها 34 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرى ( الحسينية ـ صندفا ـ القيس- أبو جرج) وأحياء بمدينة بنى مزار، إلى جانب إزالة 15 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى ( طوخ الخيل ـ - بنى محمد سلطان - تله - صفط الخمار).

كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز سمالوط وديرمواس وملوى 18 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية، منها 14 حالة تعد بقرى ( حسن باشا، بنى غنى، قلوصنا، طحا الأعمدة )، إلى جانب وإيقاف صبة خرسانية بمنطقة الفيروز وتم التحفظ على معدات البناء وحالة بناء مخالف بحى شمال وفك شدتين خشبيتين بحى جنوب مدينة سمالوط، و3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتى (بنى حرام ـ دلجا) بديرمواس، وحالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى جنوب مدينة ملوى حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.