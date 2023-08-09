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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح مركز للتخاطب وعلاج الأطفال من ذوي الهمم بديرمواس بالمنيا

مركز للتخاطب وعلاج
مركز للتخاطب وعلاج الاطفال
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي لرعاية وعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، بمركز شباب مدينة ديرمواس، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاحات لمراكز تخاطب جديدة علي مستوي الجمهورية لتوفير الوسائل العلاجية الحديثة. 

وأكد أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالأطفال من ذوي القدرات والهمم الذين يعانون من صعوبة التعامل مع الآخرين، وعدم القدرة علي التكلم والتوحد وصعوبات التعلم إلى جانب توفير المراكز المتخصصة لعلاج هذه الفئات من الأطفال لتصحيح سلوكياتهم وتنمية قدراتهم.

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