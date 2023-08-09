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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انخفاض 6 درجات.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل سارة عن حالة الطقس

الارصاد
الارصاد
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت «غانم»، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «المصرية»، اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة بدأت في التحسن منذ أمس الثلاثاء خاصة خلال الليل، بسبب وجود نشاط نسبي في الرياح يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة، وخاصة أن شهر أغسطس يعد ذروة فصل الصيف.

وأضافت أن عامل الرطوبة يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 6 درجات مقارنة ببداية الأسبوع.

 

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