وفد "ضمان الجودة" يزور آداب عين شمس

استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس فريقا من مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تضمن كل من د مديحة واصف أستاذ الطب بجامعة الزقازيق ( رئيسا ) ، سامي مندور رئيس قسم الأدب الفرنسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ( عضوا ) ، بحضور هدى وصفي رئيسة قسم اللغة الفرنسية و آدابها .

جاء ذلك في إطار خطوات الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة عين شمس ، تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف ، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، رشا خفاجى مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة ، هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية.

حضر فعاليات الزيارة مها عليوة منسقة البرنامج ومنسقو المعايير من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

تضمنت فعاليات الزيارة مراجعة ملفات البرنامج ومدى تطبيق معايير الاعتماد البرامجي . وتضمن برنامج الزيارة التي استغرقت حوالي ٦ ساعات ، فحص الدراسة الذاتية والمرفقات الخاصة بمعايير اعتماد الدراسة الأحد عشر.