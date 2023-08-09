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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وفد "ضمان الجودة" يزور آداب عين شمس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس فريقا من مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تضمن كل من د مديحة واصف أستاذ الطب بجامعة الزقازيق ( رئيسا ) ، سامي مندور رئيس قسم الأدب الفرنسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ( عضوا ) ، بحضور  هدى وصفي رئيسة قسم اللغة الفرنسية و آدابها .

جاء ذلك في إطار خطوات الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة عين شمس ، تحت رعاية  غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف ، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  رشا خفاجى مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة ، هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية.

حضر فعاليات الزيارة  مها عليوة منسقة البرنامج ومنسقو المعايير من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

تضمنت فعاليات الزيارة مراجعة ملفات البرنامج ومدى تطبيق معايير الاعتماد البرامجي . وتضمن برنامج الزيارة التي استغرقت حوالي ٦ ساعات ، فحص الدراسة الذاتية والمرفقات الخاصة بمعايير اعتماد الدراسة الأحد عشر.

اداب عين شمس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اللغات والترجمة جامعة عين شمس جامعة الأزهر