محافظ دمياط تتابع موقف تطوير وإحلال مبنى الديوان العام

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

فيما تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين وأيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

فيما ناقشت الدكتورة منال عوض الخطة الخاصة بالمرحلة المقبلة ،بجميع مكونات المشروع وذلك لاستكمال خطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل ، حيث أكدت مجددًا على الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك الخطة وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق ورفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال بشكل دورى.

وأكدت محافظ دمياط، على ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة خلال التنفيذ وذلك لإنشاء مبنى حكومى متكامل كما بحثت خطة تجهيزه كمبنى أخضر ذكى وفقًا لعدد من المعايير ، ووجهت الدكتورة منال عوض، بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مركز السيطرة تمهيدًا لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة وتشغيله.

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، حملة مكبرة بالتنسيق مع ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطرى بدمياط من أجل تكثيف المرور على المطاعم والمحلات بالاسواق وبتكليف من الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالادارة بالاشتراك مع التموين ومتابعة المحافظة والصحة بضبط ٢٤٠ كيلوجرام من اللحوم المتبلة ومجزاءات الدواجن من دواجن مفصله ودبابيس واجنحة والكوردن بلو وشاورما اللحوم وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.