العثور على جثة بالطريق العام بمدخل قرية القطا في منشأة القناطر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص بالطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ويحمل أوراق هويته وبعمل التحريات وتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية وبسؤال أهلية المتوفي لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.