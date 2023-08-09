إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالشيخ زايد

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية موتوسيكل بعد وصلة دريم القادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي إتجاه الواحات بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بعد وصلة دريم القادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي إتجاه الواحات بمدينة الشيخ زايد.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي مع دراجة نارية موتوسيكل نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.