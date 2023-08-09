رئيس هيئة الإسعاف: اعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة

أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن هناك توجه لتخفيف العبء عن كاهل الفرق الإسعافية عبر اعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة التي تتيحها الهيئة نظير رسوم رمزية.

وتطرق رشيد، خلال تكريمه لعدد من الفرق الإسعافية، لعدة تحديات تواجه العمل الإسعافي، والتي جاء في مقدمتها تطلعات الأطقم الإسعافية لمزيد من الترقي المالي والعلمي والدراسي، وأوضح أن التطلعات المالية للفرق الإسعافية ولكافة العاملين بالمنظومة تم رصدها وصياغتها وجاري مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة في الوقت الراهن، والتي أبدت ردود فعل إيجابية وتفهم لتلك التطلعات.

وأكد رشيد، أن تلك الخطوات شهدت دعم ومساندة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الذي أكد في أكثر من محفل إعتزازه بالفرق الإسعافية وبجهودهم.