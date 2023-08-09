الأوقاف: القوات المسلحة نفذت طفرة غير مسبوقة بمسجد الحسين (فيديو)

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن أمس كان يوما تاريخيا ومشهودا للشعب المصري والدولة المصرية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره افتتاح مسجد السيدة نفيسة، حيث أعدت الوزارة خطة عظيمة ومتكاملة لتطوير مساجد آل البيت.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية: "كانت بداية الافتتاحات مسجد مولانا الإمام الحسين في رمضان المنقضي، وما حدث هناك إعجاز وإنجاز من قواتنا المسلحة الباسلة، فقد تم افتتاح هذا المسجد العظيم، وشهد المسجد طفرة غير مسبوقة، ومن وقتها إلى الآن وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن يكون المسجد منارة علمية، حيث يشهد مقارئ لكبار القراء والأسابيع الثقافية ومجالس الإفتاء".

وتابع: "تم افتتاح مسجد سيدنا عمرو بن العاص، حيث أظهر حضارة مصر العريقة وتابعنا صلاة التراويح وصلاة التهجد من هناك، كما شهد موائد الإفطار، بالإضافة إلى النشاط الدعوي، ومازال إلى الآن، كما تم افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد السيدة فاطمة النبوية ومسجد الظاهر بيبرس".

