أستاذ الدراسات البيئية: الأمن الغذائي العالمي سيتأثر بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنه مع زيادة درجات الحرارة على الأرض، وهو ما شهدناه خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، مما سبب الكثير من الحرائق والفيضانات والأعاصير.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض هو تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى طبقات الجو مما يسبب استمرار التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي العالمي سيتأثر بسبب التغيرات المناخية، خاصة أننا على أعتاب الوصول إلى 1.5 درجة حرارة الأرض بحيث نصل إلى حد الغليان وليس الاحتباس الحراري فقط.

كما تابع أن التكيف له عدة محاور، سواء على مستوى الإنسان أو الزراعة وغيرها، حيث يجب التفكير في حلول وإجراءات تكيفية للتعامل مع التغيرات المناخية.