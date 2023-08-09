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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدرب غوص: القصص الأسطورية سبب شهرة منطقة "البلو هول" بدهب

الكابتن طارق عمر
الكابتن طارق عمر مدرب غوص
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قال الكابتن طارق عمر، مدرب غوص بمدينة دهب، إن منطقة البلو هول في دهب هي منطقة جميلة جدًا عالميًا، وهناك أكثر من منطقة بلو هول في العالم، ولكن أكثر الأماكن الذي أخذت شهرة هو البلو هول الخاص بمصر، نظرا للقصص الأسطورية التي تخرج عليه، أو بعض الحوادث البسيطة التي حدثت هناك أدت لوجود قصص أسطورية عنه.

وأضاف "عمر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه يمكن لأي شخص عمل سنوركلينج في منطقة البلو هول للتمتع بالمكان وفي حالة عدم القدرة على العوم يمكن التدريب بشكل بسيط وعمل كورس غطس في المنطقة، موضحًا أن من القواعد المتبعة في هذه المنطقة أن الغواصين يجب أن يرافقهم مرشد حتى وإن كانوا متمكنين بالسباحة أو الغطس.

وتابع أن هناك العديد من الشعب المرجانية بالبلو هول، ولكن السياح والمسافرين يستمتعون بالغطس هناك بسبب وجود منطقة يتم المرور منها للأعماق الأكثر بعدا وهذا ما يميزه، مشيرا إلى أن جمال البلو هول يبدأ من 50 و60 مترا.

 

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