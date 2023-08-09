الرئيس الفلبيني يعلن عزمه المشاركة باجتماع قادة منتدى "أبيك" في نوفمبر المقبل

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الأربعاء، عزمه المشاركة في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقده في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر المقبل.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الرئيس الفلبيني قوله - "أتطلع للانضمام إلى زملائي من قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كاليفورنيا هذا العام.. وستكون هذه رحلتي الثالثة إلى الولايات المتحدة منذ أن توليت منصبي".

وأضاف "الفلبين تشارك بنشاط في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ واجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي تسبق القمة المقرر عقدها في سان فرانسيسكو خلال نفس الشهر".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها الرئيس ماركوس الابن قمة قادة أبيك منذ توليه منصبه العام الماضي.

يشار إلى أنه خلال ظهوره في القمة الـ(29) لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك العام الماضي، تحدث الرئيس الفلبيني عن الأمن الغذائي وتغير المناخ والتحول للطاقة المتجددة وعدد من الموضوعات الأخرى.

