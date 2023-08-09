بالفيديو.. الأرصاد: انخفاضات في درجات الحرارة والطقس حار رطب على القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة تنخض في فترة النهار والليل ونسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبري متوقع أن تسجل 34 درجة مئوية فى الظل، ولكن ما زالت الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، تصاحبها كميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي تجعل درجات الحرارة أعلى من المسجلة، وتصل إلى 36 أو 37 درجة مئوية، تحديدا فترة الظهيرة.

وتابعت أن البلاد تتأثر بانخفاض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتوزيع الرطوبة فى عمود الهواء ككل، ولن تكون نسب الرطوبة مثل الأيام الماضية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا وليلًا تكون الأجواء لطيفة في معظم أنحاء الجمهورية، لانخفاض قيم درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح ليلًا.