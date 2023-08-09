وزير سابق يعلن عن تأسيس "مجلس مقاومة" ضد الانقلاب في النيجر

أعلن الوزير السابق غيسا أغ بولا عن تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" ضد الانقلاب في النيجر، بغرض العمل على إعادة رئيس البلاد المحتجز محمد بازوم إلى السلطة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضح بولا في خطاب: "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد والمضي، دون تأخير، في اعتقال الجنرال تشياني".

ووفق البيان الصادر، فإن "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية هو: حركة سياسية ستعمل على استعادة النظام والشرعية الدستورية والرئيس بازوم محمد في كامل مهامه".

يأتي هذا فيما تجاهل المجلس العسكري في النيجر المهلة التي منحتها له المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة النيجيرية أبوجا، غدا الخميس، قمة لـ"إيكواس" لبحث أزمة النيجر.

وغيسا أغ بولا هو زعيم مقاومة سابق من الطوارق في النيجر، قاد تمردا مسلحا في البلاد عام 2007 انتهى باتفاق سلام بين الجانبين.