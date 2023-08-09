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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأوقاف: مسجد ومقام السيدة زينب يتم العمل على تطويره حاليا وسيكون على أعلى مستوى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الشكر للرئيس السيسي لتطويره لمسجد السيدة النفسية، موضحًا أن المسجد متاح أمام المواطنين ويمكن حاليًا الذهاب لزيارة المسجد والمقام.


قال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن هناك فرحة واشتياق في أعين المصريين عقب افتتاح مسجد السيدة زينب، مؤكدا أن تطوير وافتتاح مسجد السيدة نفسية ليس الأخير.


وأضاف :"هناك العديد من المساجد التي أوصى الرئيس السيسي بتطويرها مع مراعاة الحفاظ على طابعها الديني، ومنها مساجد «الإمام الحسين، الحاكم بأمر الله، الإمام عمرو بن العاص، الفاطمة النبوية، مسجد الظاهر بيبرس".
وأكد عبد العزيز، أن مسجد ومقام السيدة زينب يتم العمل على تطويره حاليا، وسيكون على أعلى مستوى، ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

الإمام الحسين الحاكم بأمر الله الدكتور هشام عبدالعزيز الإمام