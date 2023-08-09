أحمد الطاهرى: تغييرات القيادات بالمتحدة مرتبط بمعايير عليا كتمكين المرأة

تقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتهنئة للشركة المتحدة على اختياراتها الخاصة بقيادات الوسط الإعلامي والصحفي التي أصبحت محل ترحيب واسع من الرأي العام والوسط الصحفي والإعلامي منذ بداية الإعلان عن القيادات في قطاع الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة.



وهنأ الطاهري، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، الإعلامية ريهام السهلي بعدما عينتها الشركة المتحدة رئيسا لقنوات "دي ام سي"، قائلا :"يحمل لها كل من يعمل في قطاع القنوات الإخبارية كل الاحترام والتقدير".



كما هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة، وعلا الشافعي رئاسة تحرير موقع اليوم السابع ومصطفى عمار لرئاسة موقع وصحيفة الوطن، لافتًا إلى أنه جرى تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة اليوم السابع، وتعيين عبدالفتاح مصطفى رئيسا لراديو 9090.



وأكد :"من المهم أن تتضح فلسفة التغييرات إلى حد كبير، فهي مرتبطة بسياق وليست أشخاصاً، أي رؤية الشركة المتحدة ومجلس إدارتها وتستند إلى مجموعة من المعايير مثل تمكين الشباب وجيل جديد من القيادات الإعلامية وتمكين المرأة، وهذه الرؤية استغرقت الكثير من التحضيرات على مدار الفترة الماضية".