تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك، استمر في إنجازها لأن هناك مكافأة أو ترقية بانتظارك لكن لا تتردد في التقرب ممن يثير إعجابك من الطرف الآخر فهو يكن لك المشاعر نفسها. لا تدع أحدا يستغل طيبة قلبك وحبك لمساعدة الآخرين ورتب أولويات اهتماماتك.

برج الثور

ربما تكون لديك القدرة اليوم على القيام بعمل مهم مهما بلغت صعوبته. لا تجعل عواطفك تسيطر أو تؤثر عليك. حاول أن تبتعد عن الجدال والنقاش قدر المستطاع اليوم. حاول أن تغير أسلوب حياتك حتى تتقدم أو تنجز أعمالك. يجب أن تنظر للأمور بطريقة مختلفة فهذا كل ما تحتاج اليوم.

برج الجوزاء

تعيش أجواء ممتازة وسيكون وضعك رائعا، ينتهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك الشخصية. تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح أمامك أكثر من فرصة لتحقيق التقدم في عملك. عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.

برج السرطان

اهتم بمساعدة زملائك وتعاون معهم للوصول إلى نجاح كامل يلبي طموحاتك. اندفاعك في تحقيق أهدافك يمدّك بالنشاط والحيوية والثقة العالية بالنفس. أحلامك وطموحاتك وأمنياتك تتحول اليوم إلى واقع حقيقي. الشيء السلبي الوحيد الذي من المحتمل أن تعاني منه هو فقدان القدرة على التركيز في المساء.

برج الاسد

تعيش وقتا مشرقا وتزول الصعوبات والمشاكل عنك وتنفذ مهمامك بسلاسة وسهولة. وطد علاقتك بالحبيب وتقرب منه أكثر لأنك تتوق إلى الارتباط به والاستقرار برفقته. سيفاجئك خبر يخص أحد أصدقائك، تأكد منه قبل مواجهته بالأمر تجنبا للخطأ.

برج العذراء

تركز اليوم على بعض الأمور الدينية والروحانية، وربما تقرر أن تقوم بدراسة بعض الكتب الروحانية والتي تتعلق بما وراء الطبيعة. كما أنك قد تفكر في حضور بعض المحاضرات أو المشاركة في ورش عمل أو تسوية نزاع بين بعض الأشخاص. ربما تفكر في السفر لبلد تهتم بالأمور الدينية كالهند أو مصر. اكتب كل أفكارك اليوم حتى تنفذها الآن أو لاحقا.

برج الميزان

اليوم يجب أن تهتم بصحتك فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. تأكد أن اهتمامك بصحتك هو سر سعادتك وتفوقك وتقدمك في عملك. إذا قمت بعملك على أكمل وجه فتأكد أنك ستحقق النجاح المرجو. ستجني ثمار جهودك التي بذلتها أمس هذا اليوم.

برج العقرب

على الرغم من أنك قد تشعر بالقرب من الأصدقاء والحبيب والعائلة، إلا أنك قد تجد صعوبة في الاتصال بهم اليوم. قد يكون معظمهم لديه بعض المشاكل أو قد يفضل أحدهم أن يجلس بمفرده اليوم. الفرص غير متاحة بشكل كبير لك اليوم. ابتعد عنهم اليوم فربما يكون لديهم رغبة في إنهاء مشاكلهم بأنفسهم.

برج القوس

هناك محاولات جاهدة ومتتالية للحد من طموحاتك العملية، لكنّ ذلك لن يؤثر على قدراتك في شتى المجالات. لا تحاول استفزاز الشريك لاكتشاف قدرته على التحمل، فهو قد يفاجئك بردّة فعله غير متوقعة. ركز على هدفك واسع لتحقيقه.

برج الجدي

أمامك الكثير من عروض العمل المتاحة والتى تشغل بالك اليوم. تعرف كيف تصل إلى قلب الحبيب وتحتل المكانة الأكبر في قلبه. يوم مناسب جدا لحل المشاكل القانونية.الحبيب لن ينتظر أكثر بادر واعترف له بمشاعرك.

برج الدلو

أنت متحمس اليوم للمشاركة في بعض الحفلات والتجمعات والأنشطة الاجتماعية. ربما ترغب في مناقشة أفكارك مع الآخرين، ولكن ربما تجد صعوبة في التواصل مع من تحتاج التحدث معهم. هذا الأمر ربما يكون محبطا للغاية، ولكنك ستستطيع التغلب على كل ذلك بحماسك وعزيمتك.

برج الحوت

تتصرف بمزاجية اليوم مع زملائك في العمل كون حذرا. لقاء استثنائي مع الحبيب وتقضي معه أجمل الأوقات. تبدو اليوم واثقا من نفسك وكل الأمور تحت السيطرة. لا تفكر بالغد واستمتع بوقتك برفقة الحبيب.