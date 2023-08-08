ميكالي يعود للقاهرة خلال أيام لبدء استعدادات معسكر سبتمبر

يعود البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، من بلاده مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من اجازته في البرازيل، ولذلك لبدء استعدادات المنتخب الأولمبي لمعسكر سبتمبر، وتحديد المباريات الودية التي يخوضها الفراعنة في هذا التوقف استعدادا لاولمبياد طوكيو.

وقرر ميكالي عقد اجتماعا فور وصوله الي القاهرة، مع جهازه المعاون لتحديد الوديات التي يخوضها المنتخب في فترة التوقف، وتفاصيل المعسكر ومكان إقامته بالتحديد.

وكان قد طلب البرازيلي، من اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات الأوروبية الثلاثة التى ضمنت تواجدها فى الأولمبياد لمواجهة أحدها فى سبتمبر المقبل وديا.