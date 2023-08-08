منتخب الناشئين للكرة الطائرة يطيح بكولومبيا ويتأهل لربع نهائى كأس العالم

واصل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة مسلسل الانتصارات وحقق الفوز على المنتخب الكولومبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ونجح منتخبنا الوطنى في التأهل للدور ربع النهائي في بطولة العالم التي تستضيفها الأرجنتين .

سيطر منتخببنا على أحداث الشوط الأول وتقدم 2- صفر و7-3 ثم تعادل الفريقان 8-8 و11-11 و16- 16 و19 -19 ثم تقدم منتخب مصر 22- 20 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 -21.

وفي الشوط الثاني سيطر منتخب كولومبيا وتقدم 4-1 و9- 5 و13 - 9 و17 -12 و22 – 18 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 20.

ثم استعاد منتخب الفراعنة توازنه في الشوط الثالث وتقدم 6-4 و11 – 7 و20 -12 وانهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 25 -16.

بينما شهد الشوط الرابع منافسة قوية ونجح منتخب مصر في حسم الشوط لصاحه بنتيجة 30 28 ليفوز 3-1 ويتأهل لدور الثمانية ليواجه الفائز من مباراة إيران وصربيا.

وفاز منتخب الناشئين أيضا على نظيره الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الرابع عالميا وسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.

يذكر أن بعثة منتخب الناشئين المشاركة في بطولة العالم بالأرجنتين تضم كلا من عمرو مخلوف رئيساً للبعثة وبيرسي اونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب وحسام الدين مصطفى المدرب العام وعمرو طه طبيباً للمنتخب وسعيد جلال محلل فني.

واللاعبون هم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وأمير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفي وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبدالفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد.