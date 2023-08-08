بالصور.. اشتعال النيران في أتوبيس سياحي بالغردقة دون إصابات

شهدت مدينة الغردقة منذ قليل اشتعال النيران في أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة جنوب مدينة الغردقة دون وقوع إصابات بشرية وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت السيطرة على النيران وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

وكان اللواء محي سلام، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد اشتعال النيران فى أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة بجوار المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

وكشف مصدر أمني بالغردقة عن أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين أنه لا توجد إصابات بشرية حيث تم إخلاء جميع ركاب الأتوبيس ونقلهم إلى أتوبيس آخر وتم السيطرة على الحريق.

وأوضح المصدر أن المعاينة المبدئية كشفت أن الحريق بسبب ماس كهربائي وجار تحديد حجم الخسائر المادية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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