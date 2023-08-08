محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة مصابين بالمستشفى العام.. ويشيد بأمانة مسعف وسائق

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على رافد طريق كفر الشيخ المحلة الكبري، أعلي كوبري متبول، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، بمتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للمسعف محمد زرد، والسائق حمادة السعيد لعثورهما على 47700 جنيه، وتليفون محمول و 2 فيزا كارت ومتعلقات شخصية أخرى كانت بحوزة المصابين، وتم تسليمها لذويهما، بإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق إسعاف بإقليم الدلتا، والمشرف على محافظة كفر الشيخ.