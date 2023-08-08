الجريمة والعقاب.. أحكام مشددة تنتظر منتحلي صفة ضباط شرطة بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 11 شخصا المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بحضور 10 أشخاص لمسكنه وادعوا أنهم رجال شرطة ، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه اكتشف استيلاءهم على "مبالغ مالية، مشغولات ذهبية"، وحقيبة بداخلها "أوراق ومستندات خاصة به، 15 هاتف محمول، وعدد 4 أجهزة "لاب توب".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخصا، لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وكذا "سيارتين، 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات" بمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي ذلك السياق أشارت الاستاذه هويدا مصطفي المحاميه بالنقض والدستورية العليا، أن جريمة انتحال صفة رجال الضبط القضائي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بجرائم مشدده وذلك كون جريمة انتحال الصفة ترتبط دائما بجرائم أخري كالسرقة والاستيلاء علي الأموال من ضحاياهم والتي قد تصل عقوباتها الي احكام مغلظة.



وأشارت هويدا مصطفي بأن هذة الواقعة التي ارتكبها المتهمون الماده 155 تداخل في وظيفة عموميه والتي تصل إلي الحبس ثلاثة سنوات وفق رؤية القاضي وعقيدة هيئة المحكمة ، أما عن عقوبة حيازة طبنجة صوت مجرمه فعقوبتها الغرامة والحبس التي لا تقل عن ثلاثة شهور وفق المادة رقم 5 لسنة 2019 المعدله بالقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة ، كما أن هناك جريمة أخري وهي دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وهي مجرمه بنص الماده رقم 370 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس بالحبس مدة من سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة الماليه التي تصل الي نصف مليون جنيه ، أما عن ارتكابهم لجريمة السرقة تصل الي الحبس 3 سنوات وفق رأي المحكمة .



واكدت هويدا أن المتهمون ارتكبوا العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ومن ثم فإن معاقبة المتهمين ارتباط الجرائم جميعا ببعضها المادة 32 عقوبات والأخذ بالعقوبة الأشد ، أو معاقبتهم بكل تهمة علي حدة وفق القانون .