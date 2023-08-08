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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري
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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري، الإعلان التشويقي له، والمقرر إطلاقه قريبًا بدور العرض السينمائية. 
وجمع الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بين الدراما والأكشن، ليكشف عن انفجار سيارة، وإصابة حسن المصري في أذنه، بجانب مشاهد درامية يشوبها الغموض حول علاقته بشخصيات الفيلم.
ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.
ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.


https://fb.watch/mh_7I-_hLZ/?mibextid=qC1gEa

 

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حسن المصري الاعلان التشويقي احمد حاتم