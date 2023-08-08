حريق هائل يلتهم 7 شقق سكنية وورشة في دمياط

أسفر الحريق الضخم الذي نشب في ورشة لتصنيع الأثاث في محافظة دمياط عن احتراق سبعة شقق سكنية في العقار الذي نشب به الحريق.

وقرر حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق والشقق المتضررة.

كان قد نشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء، في قرية غيط النصارى في محافظة دمياط وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.

تجمهر الأهالي خاصة وأن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة كما امتدت الى العقار المجاور.

تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والمصابين ان وجدوا.

نشب حريق محدود في مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، ، داخل إحدى غرف المستشفى

تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتم الدفع بقوة شرطية من قبل قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة .

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر مادية بمعدات وأجهزة المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى الأزهر بدمياط، أنه تم إخلاء المبنى من كافة النزلاء، مشيرا إلى أن الحريق وقع داخل أحد الغرف الخالية من الحالات، موضحا أنه تم التعامل مع الموقف وإخلاء المرضى وكذلك الأجهزة الطبية دون المساس بأى منهما، مؤكداً أن الحريق لم يتسبب فى أية أضرار، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية قدمت الدعم اللازم بصورة فورية مما ساهم فى السيطرة على الحريق بشكل سريع.

