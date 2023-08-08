ثقافة بورسعيد تفتتح معرض "إبداعات شبابية" الثالث للفن التشكيلي

افتتح فرع ثقافة بورسعيد، أمس الأحد، معرض "إبداعات شبابية" الثالث للفن التشكيلي، بقاعة المعارض بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شهد الافتتاح الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتورة جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، حيث ضم المعرض 165 لوحة فنية لموضوعات متنوعة، استخدم فيها الفنانون ألوان الأكريلك والفحم، والحبر الأسود وألوان الخشب.

شارك بالمعرض مجموعة من الشباب الفنانين الموهوبين من طلاب الجامعات والمدارس منهم الفنانة جويرية حمزاوي، وهمس خالد عبد الرؤوف، وكريم وليد زهران الطالب بكلية الصيدلة، والذى اشترك بعدة معارض بمركز الموهوبين والمبدعين بمحافظة بورسعيد ومعارض الكلية، روينا عصام عميرة خريجة كلية علوم الحاصلة على المركز الرابع فى مسابقة لمحات من الهند والمركز السادس فى مسابقة بورسعيد بعيون أبنائها، الفنانة عنان عصام عميرة والتى شاركت فى مسابقة لمحات من الهند ثلاث أعوام متتالية، وحصلت على المركز الخامس عشر بمسابقة بورسعيد بعيون أبنائها، ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل 12 أغسطس.

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