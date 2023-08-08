البنك المركزي: الانتهاء من استبدال 6 ملايين بطاقة معاشات بـ “ميزة”

كشف البنك المركزي المصري عن الإنتهاء من استبدال نحو 6 ملايين بطاقة معاشات ببطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، لافتا إلى أنه يجري حاليا استكمال استبدال باقي البطاقات.

وأضاف المركزي فى تقرير له اليوم أن ذلك جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية.

ويتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات ببطاقة الدفع الوطنية ميزة ويهدف المشروع إلى دمج المستفيدين من أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفي وتمكينهم من الحصول على خدماته بما يحقق أهدف الشمول المالي وحصولهم على مستحقاتهم بشكل سهل وسريع.

ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد بطاقات المعاشات الحكومية البالغة 6.5 مليون بطاقة ببطاقات منظومة الدفع الوطنية “ميزة”.