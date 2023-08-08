بالفيديو.. التموين: دخول التجار في الأوكازيون الصيفي اختياري وليس إجباريا

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه منذ صدور القرار رقم 102 لسنة 2023، من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم إنشاء ورشة عمل داخل الوزارة بهدف توحيد القرارات الوزارية التي يتم العمل بيها وأن يكون هناك اتصال بين الديوان العام وجميع المديريات، وتذليل كافة العقبات التي يواجهها التاجر في استخراج التصاريح.

وأضاف "أبوالفضل" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك شروط لانضمام التجار والمحلات للأوكازيون الصيفي، أبرزهم أن يكون لدى التاجر سجل تجاري للتأكد من دخوله ضمن وجود التاجر داخل المنظومة الرسمية في الاقتصاد، وأن يكون لدى التاجر بطاقة رقم قومي.

وتابع، أنه يمكن لأي مفوض من صاحب المحل أن يتقدم للانضمام للأوكازيون الصيفي وهو ما يعتبر شيء إيجابي لتذليل العقبات، موضحًا أن المشاركة في الأوكازيون به فوائد للتاجر والمستهلك، قائلًا: "الدخول في الأوكازيون اختياري وليس إجباري ووزارة التموين لا تتدخل في مدى رغبة التاجر في دخول الأوكازيون أو النسبة التي يتم التخفيض فيها".

وأكد "أبوالفضل" أنه لا يوجد نسبة معينة للتخفيضات ولكن السواد الأعظم من 20% إلى 50 % تخفيض، موضحًا أنه لابد على التاجر وضع سعرين القديم الذي كان يبيع بيه في الشهر السابق والسعر الجديد بعد التخفيض.