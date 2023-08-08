إصابة 20 مواطنا في حادث مروري بين سيارتين بدمياط

اصطدمت سيارتين ميكروباص لنقل الأهالي على الطريق الواصل بين قرية العرب التابعة لمركز فارسكور وبين مدينة فارسكور وسط حالة من الذعر حيث أسفر الحادث عن إصابة ٢٠ من المواطنين ما بين اشتباه في كسور وجروح قطعية ونزيف.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من الشربيني عبده الشربيني وهاني رزق عسكر وإبراهيم عبده عبده وجمال ابراهيم الديب والسيد محمد نصر وعادل حسين الباز ، وعلي رمضان جبريل وإبراهيم محمد جبريل.

كما اسفر الحادث عن إصابة أحمد محمود سليمان واحمد أبو بكر رزق ومحمود رمضان السروجي ومنى طه أشرف ،وريناد محمد طه ومحمد ابراهيم مخيمر، وثروت علي محمد علي ، وأحمد محمد حجازي ، فتحي ثروت فتحي ويوسف علي الطلخاوي ،وجمال طه شمس وأيمن هاني عسكر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزي في دمياط ومستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

نشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء،في قرية غيط النصارى في محافظة دمياط وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.



تجمهر الأهالي خاصة وأن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة كما امتدت الى العقار المجاور.

تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والمصابين ان وجدوا.

نشب حريق محدود في مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، ، داخل إحدى غرف المستشفى

تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتم الدفع بقوة شرطية من قبل قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة .