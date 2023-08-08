وكيل شباب المنيا يشهد فعاليات معسكر إعداد متطوعي YLY الجدد للموسم الخامس

شهد مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، فعاليات معسكر إعداد المتطوعين الجدد لكيان شباب يدير شباب "YLY" الموسم الخامس، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام من الاثنين ٧ أغسطس حتى الأربعاء ٩ أغسطس الجارى، بقاعة المديرية، يشمل سيشن عن الوزارة وYLY - workshops - دوري كرة قدم - اللعاب ترفيهية - تحضير وعرض مشاريع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، أحمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، دكتور محمد حمدى، دكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة، أحمد صبحى ليدر فريق yly بالمنيا، وأحمد إبراهيم نائب المنسق، والعديد من مسئولى اللجان .

يذكر أن التطوع في نشاط شباب يدير شباب "YLY" الموسم الخامس، على مستوى محافظات الجمهورية، والمبادرة لها هدف واضح وهو توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وترويج أنشطة الوزارة وبناء القادات وتنمية المهارات والقدرات للشباب، وبناء الشباب لمواكبة سوق العمل مع نشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

افتتح وكيل الوزارة كلمته بالترحيب بشباب yly وتميزهم فى تنظيم الفعاليات المختلفة واهتم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بفريق شباب يدير شباب وبكافة الكيانات الشبابية التطوعية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، فقد أشار إلى أن منظومة العمل داخل شباب يدير شباب بها لجان تمكن الشباب أن يختار نوع اللجنة التى يريد العمل بها وتلبى احتياجاته وطموحاته، ويستطيع أن يقدم من خلالها إضافة جديدة لشباب يدير شباب.

كما أضاف أن الهدف فى المرحلة القادمة، هو توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وانضمام أعضاء جدد يمثلون معظم الإدارات الفرعية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وعمل برامج تدريبية للشباب تهدف إلى إيجاد فرص عمل لهم من البيت أون لاين، يكون لها عائد مادي لهؤلاء الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، بجانب ما يقومون به من تنظيم لكافة الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الوزارة والمديرية، والآثار الإيجابى الذى يتركونه فى هذا الصدد.



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