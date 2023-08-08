بالفيديو.. المرور: كثافات متقطعة بالكورنيش وانتظام الحركة المرورية في نفق الأزهر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة المرورية.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية، مشيرة إلى أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وأضافت "دينا" أن هناك كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر، كذلك الأمر، بالنسبة للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، موضحة أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، أما نفق الأزهر، فإنه يشهد انتظام الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.