محافظ جنوب سيناء يبحث تعزيز الترويج السياحي لـ "شرم الشيخ"

شهدت مدينة شرم الشيخ خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أبرزها استقبال المحافظ، عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة بالقاهرة؛ وذلك لمناقشة سبل الاعداد لأجندة احداث سياحية عالمية مختلفة ،بغرض الترويج السياحي والتسويق الأمثل لمدينة شرم الشيخ، حيث جرى الاتفاق على اقامة العديد من الفاعليات المختلفة، رياضية وفنية وثقافية على مدار الشهور المقبلة، كما جرى بحث تحديد عدد من الأماكن المتميزة بالمدينة لإقامة هذه الفعاليات.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة.

وحرصا منه على متابعه أعمال التطوير الجارية على أرض المحافظه تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عرضا للمشروعات المسجلة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمكلف بها فريق عمل متابعة المشروعات لاستكمال التسجيل كذلك، بحضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظه واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للمشروعات الخضراء والمنح.

كما عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة احدى شركات صناعة وسائل النقل وجرى بحث الاجراءات اللازمة حول التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات كهرباء صديقة للبيئة للعمل بمدينة شرم الشيخ.

كما جرت مناقشة وسائل التشغيل والصيانة والشحن وتحديد اسعار التذاكر لتكون في متناول المواطنين والزائرين وذلك من اجل عودة الوجه الحضاري لمدينه لشرم الشيخ، لما كانت عليه إبان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27، على ان يتم بدء العمل بهذه الاتوبيسات في نهاية العام الحالي .