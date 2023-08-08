إصابة عدة أشخاص إثر خروج قطار عن مساره في السويد

أصيب عدة أشخاص جراء خروج قطار عن مساره في شرق السويد، وهذا عقب انهيار جسر للسكك الحديد إثر هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضحت السلطات السويدية إن قطار الركاب الذي كان يقل حوالي 120 شخصا كان متجها إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وتابعت السلطات أنه بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع تبين أن جسرا للسكة الحديد كان متضررا بسبب الأمطار الغزيرة قد انهار.

وقالت الشرطة في بيان: "حاليا هناك ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ولم تتضح خطورة إصاباتهم".

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في البلاد قد أصدرت تحذيرات عدة أمس الإثنين.

ونبهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من السويد بسبب العاصفة "هانس" التي ضربت البلاد في نهاية الأسبوع.