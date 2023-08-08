مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة لجماهير الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، صدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، بعد التأكيد على استمرار أزمة إيقاف القيد، وعدم قدرة النادي على ضم لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بيوتيوب :” لشبونة البرتغالي رفض جدولة غرامة شيكابالا، والزمالك سيستمر في الحرمان من القيد”.

وأكمل موجهًا رسالة إلى شيكابالا: “اذهب لحبيبك ممدوح عباس، هو من يقدر على دفع الغرامة وإنقاذ الزمالك".



وتابع:"يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي انت بتحبه جدا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات".

ويعاني الزمالك من عقوبة إيقاف القيد في الفترة الحالية، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي البالغة مليون و450 ألف دولار، بجانب مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج البالغة 270 ألف دولار.