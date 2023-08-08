ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسًا للوزراء

علي الأمين زين
علي الأمين زين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتلا العضو في "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي شكله العسكريون، العقيد أحمدو عبد الرحمن، مرسوما لرئيس المجلس، اللواء عبد الرحمن تشياني، بتعيين علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.

وأصدر رئيس المجلس العسكري عددا من المراسيم الأخرى بشأن التعيينات في مختلف المناصب، بما فيها المفتش العام للجيش وقوات الدرك والمستشار العسكري للرئيس وقائد الحرس الرئاسي.

وتجدر الإِشارة إلى أن علي الأمين زين (58 عاما) من مواليد مدينة زيندر، حيث كان وزيرا للاقتصاد والمالية خلال الفترة بين أكتوبر 2003 وفبراير 2010 في حكومة الرئيس محمدو تانجا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في 2010.

وفي وقت لاحق، شغل الأمين زين منصب ممثل لبنك التنمية الإفريقي في كل من تشاد وساحل العاج والغابون.

المجلس العسكري في النيجر تعيين رئيسا للوزراء في النيجر النيجر