مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 02:22 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الاثنين، منخفضًا 79.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاتحاد، وولاء، والدريس، واتحاد الخليج الأهلية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، والتموين، والوطنية للتعليم، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و9.99%.

وكانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولوبريف، والراجحي، والنهدي، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 939.02 نقطة ليقفل عند مستوى 23643.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليونين و900 ألف سهم.