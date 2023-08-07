الخارجية الفرنسية تعلن دعمها لجهود إيكواس لحل الأزمة في النيجر

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن باريس تدعم "بحزم" جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإحباط "الانقلاب العسكري" في النيجر.

جاء ذلك خلال لقاء لها مع رئيس وزراء النيجر والسفير النيجري في باريس، حسبما ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية، اليوم الاثنين.

ولم تحدد كولونا ما إذا كان ذلك سيشمل دعما عسكريا لـ"إيكواس" في حال التدخل في النيجر.

وأكدت كولونا أنه "ينبغي التعامل بجدية كبيرة مع التهديد باللجوء إلى تدخل من جانب دول غرب إفريقيا".

يذكر أن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني قد أعلن الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم واحتجازه منذ يوم 26 يوليو الماضي. وأمهلت الإيكواس الجنود الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم سبعة أيام لوضع حد للأحداث الجارية في النيجر وإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه، انتهت أمس الأحد.