قصف مدفعي شديد في ضواحي سودانية يجبر الأهالي على النزوح

تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق سودانية وبالتحديد في مدينة أم درمان ومنطقة أبو روف، وهي منطقة سكنية مأهولة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أجبرت الأهالي على النزوح من مساكنهم إلى مناطق أخرى.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي جرت في منطقة أبو روف هي الأعنف منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة الألية.

ولجأ الجيش إلى استخدام الطيران العسكري لقصف تمركزات ومواقع قوات الدعم السريع في تلك المناطق، وبالتحديد في منطقة جسر شمبات الرابط بين مدينة أم درمان ومناطق بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم، مستهدفًا قطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع.

ولجأ السكان إزاء تلك الاشتباكات إلى إخلاء منازلهم بأمر من الجيش السوداني من ناحية ومن قوات الدعم السريع من ناحية أخرى، على اعتبار أن المنطقة أصبحت منطقة خطر كونها منطقة عمليات عسكرية.