مصدر مقرب من محمود كهربا: اللاعب تلقى عرضا إماراتيا مغريا

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تلقي اللاعب عرضا خليجيا مغريا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تألقه مع الفريق الأحمر في الموسم المنتهي، حيث كان أحد العناصر الأساسية في خط هجوم الفريق.

وأكد المصدر أن كهربا تلقى عرضًا من الدوري الإماراتي عبر وكيل أعماله خلال الساعات الماضية، من أجل الرحيل عن الأهلي ولكن اللاعب لم يحسم قراره وينتظر موقفه مع الأهلي.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة الصعود لدور الـ4 بكأس مصر على حساب نادي المصري البورسعيدي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وعقب الفوز قرر مارسيل كولر منح الفريق راحة لمدة 20 يومًا قبل الدخول في معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.