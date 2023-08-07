«بشرة خير».. شعبة القصابين تكشف تفاصيل جديدة بشأن خفض أسعار اللحوم.. فيديو

أكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم -بالتنسيق بين المربين والجزارين- نجحت بشكل كبير، مما سبب في انخفاض أسعار اللحوم مؤخرا.

وعلق نائب رئيس شعبة القصابين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: انخفاض أسعار اللحوم جاء لأسباب عدة أبرزها الحالة الاقتصادية التي يمر بها الأسر، والركود الذي جاء بعد عيد الأضحى، ودرجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد.

وتابع عبد الباسط: الدولة هدفها الحماية من خلال ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالشوارع.

وبشأن أسعار اللحوم اليوم الإثنين، علق قائلا: الأسعار تبدأ من 300 لـ350 جنيها بالأجزاء الأمامية في الذبيحة، أما سعر الأجزاء الخلفية يصل لـ370 جنيها في القاهرة والمدن، وفي الأرياف والصعيد يبدأ من 270 حتى 300 جنيه.

