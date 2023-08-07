ads
الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«بشرة خير».. شعبة القصابين تكشف تفاصيل جديدة بشأن خفض أسعار اللحوم.. فيديو

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم -بالتنسيق بين المربين والجزارين- نجحت بشكل كبير، مما سبب في انخفاض أسعار اللحوم مؤخرا.

وعلق نائب رئيس شعبة القصابين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: انخفاض أسعار اللحوم جاء لأسباب عدة أبرزها الحالة الاقتصادية التي يمر بها الأسر، والركود الذي جاء بعد عيد الأضحى، ودرجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد.

وتابع عبد الباسط: الدولة هدفها الحماية من خلال ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالشوارع.

وبشأن أسعار اللحوم اليوم الإثنين، علق قائلا: الأسعار تبدأ من 300 لـ350 جنيها بالأجزاء الأمامية في الذبيحة، أما سعر الأجزاء الخلفية يصل لـ370 جنيها في القاهرة والمدن، وفي الأرياف والصعيد يبدأ من 270 حتى 300 جنيه.
 

شعبة القصابين لغرف التجارية اسعار اللحوم