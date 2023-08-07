الأهلي يستقر على تمديد وتعديل عقد محمد الشناوي

استقر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على تمديد وتعديل عقد حارس مرمى الفريق، محمد الشناوي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى مسئولو المارد الأحمر إلى حسم هذا الملف بعد الانتهاء من الاستقرار على تفاصيل المعسكر الأوروبي للفريق والمزمع إقامته نهاية الشهر الجاري، أو أوائل شهر ديسمبر على أقصى تقدير.

ويستعد الأهلي لعقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي من أجل تمديد وتعديل عقده ماليا، حيث يحصل الحارس الدولي في الفترة الحالية على 14 مليون جنيه وسيتم تعديل عقده ماليا.

ويأتي ذلك في إطار تقدير النادي الأهلي للحارس، خصوصا أنه قائد الفريق ولا يجوز أن يكون متساويا من الناحية المالية مع باقي اللاعبين.