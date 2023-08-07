سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنوك أمام الجنيه المصرى

واصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين، الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، كما قرر البنك الفيدرالى الأمريكي أيضا رفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.25%.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو30.8414 جنيها للشراء، ونحو 30.9586 جنيها للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك الحكومية والخاصة، كالتالى:

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع .

بنك التجاري الدولى مصر CIB

30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.9 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

البنك الاهلي الكويتي (بيريوس)

30.88 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع

ميد بنك MIDBANK

30.88 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

بنك الإستثمار العربي AIB

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

30.85 جنيها نحو 30.95 جنيها للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع .

بنك قناة السويس

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

بنك الإسكندرية

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع .

بنك بلوم

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

بنك المشرق

30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع .